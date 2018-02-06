2018-02-06T10:45:19+03:00
Спорт

МОК нашел новых российских спортсменов, связанных с допингом, но не сказал кого именно

Об этом заявила Валери Фурнейрон
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments20
МОК продолжает придерживаться неоднозначной позиции по нашим спортсменам.МОК продолжает придерживаться неоднозначной позиции по нашим спортсменам.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Глава комиссии МОК по допуску россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан Валери Фурнейрон сделала громкое заявление во вторник, 6 февраля. Она сказала, что ее подчиненные нашли новую группу наших спортсменов, которые связаны с допингом.

- Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах, - заявила Фурнейрон.

При этом, следуя своим недавно придуманным принципам, комиссия МОК так и не назвала кого именно она уличила в нарушениях. Отметим, что сегодня стало известно о подаче 32 исков наших спортсменов в CAS на недопуск на Олимпиаду. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В составе нашей команды - 168 человек.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Испанские ученые расшифровали секретную переписку короля Фердинанда II
Ученые открыли замедляющее старение вещество
Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России
В Москве пройдут Дни Калужской области
Туристы сняли на видео, как питон проглотил целого оленя на Шри-Ланке
Программист разгадал головоломку и получил доступ к биткоин-кошельку
Европейские полицейские просят легализовать марихуану
Вслед за индексом Dow Jones рухнул японский Nikkei
Песков назвал арест дагестанских чиновников частью системной работы
Нарышкин: в США я выполнял свою профессиональную работу
Правительство выделило 3,3 млрд рублей на строительство спортобъектов в регионах
Ученые назвали страну, где появятся самые опасные бактерии
Возмущенные ночной уборкой снега москвичи закидывают дворников яйцами
Ради денег родители год врали ребенку, что у него рак мозга
ЦИК признал недействительными 1,33% подписей в поддержку Собчак и 3,72% подписей за Сурайкина
СК начал проверку по факту гибели двух человек при пожаре в Москве
Минобороны планирует закупить 114 вертолетов Ка-52 "Аллигатор"
СК возбудил дело по факту взрыва газового баллона в Подмосковье
Центризбирком зарегистрировал Владимира Путина кандидатом на выборах президента
Неизвестный открыл стрельбу в Марселе
Умер актер Джон Махони, сыгравший в сериале «Фрейзер»
В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом
В Госдуме прокомментировали заявление Госдепа о причастности России к химатакам в Сирии