МОК нашел новых российских спортсменов, связанных с допингом, но не сказал кого именно

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:45:19+03:00

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Глава комиссии МОК по допуску россиян на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан Валери Фурнейрон сделала громкое заявление во вторник, 6 февраля. Она сказала, что ее подчиненные нашли новую группу наших спортсменов, которые связаны с допингом.

- Мы исключили 50 тренеров и 10 членов медицинского штаба российской делегации. Мы так же нашли несколько новых атлетов, связанных с допингом, чьи имена раньше не упоминались в докладах, - заявила Фурнейрон.

При этом, следуя своим недавно придуманным принципам, комиссия МОК так и не назвала кого именно она уличила в нарушениях. Отметим, что сегодня стало известно о подаче 32 исков наших спортсменов в CAS на недопуск на Олимпиаду. Игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля. В составе нашей команды - 168 человек.