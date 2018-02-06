Эксперты нашли вредоносного "червя", атакующего устройства на Android

6 Февр. 2018 2018-02-06T10:48:34+03:00

Опасная программа может заражать не только смартфоны, но и другие устройства на базе ОС Android Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Эксперты выявили новый вредоносный ботнет, прозванный ADB.miner, который проникает в устройства на базе операционной системы Android и, используя их мощности, добывает криптовалюту Monero.

Известно, что опасный "червь" проникает в гаджеты с помощью открытых портов отладки, в том числе на порта 5555, который является важнейшим компонентом ОС и предоставляет доступ к ключевым функциям. При этом, ботнет несет угрозу как для смартфонов, так и для умной техники.

По данным исследователей организации QiHo 360, программа активизировалась 3 февраля и уже успела заразить около 7,4 тысячи устройств, 40% из которых находятся в Китае и 30% в Южной Корее.

Как сообщает Bleeping Computer со ссылкой на специалистов, злоумышленники пока не обналичили даже часть добытой криптовалюты, в то же время вредоносный ботнет продолжает охватывать все больше устройств, ежедневно удваивая радиус поиска открытых портов.