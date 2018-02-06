2018-02-06T11:20:53+03:00
В мире

В Китае бабушка спустила внука с балкона на веревке за упавшим одеялом

Подняться обратно 10-летний мальчик не смог, и ему на помощь пришли спасатели
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спасатели призвали граждан внимательнее следить за молодежью, особенно в период школьных каникулСпасатели призвали граждан внимательнее следить за молодежью, особенно в период школьных каникулФото: Владимир ГУСЕЙНОВ
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В Китае бабушка спустила своего 10-летнего внука на веревке с балкона на третьем этаже, чтобы тот достал упавшее к соседям снизу одеяло. "Спасательная" операция почти подошла к концу, однако ребенок не смог самостоятельно подняться обратно.

Инцидент произошел в городе Наньтун провинции Цзянсу на востоке страны. Мальчик, благополучно добравшийся до второго этажа, зацепился за что-то на балконе и застрял. Пожилая женщина никак не могла помочь внуку, а квартира, у дверей которой ребенок оказался, была нежилой, поэтому китаянка вызвала спасателей.

"Мы использовали 15-метровую лестницу и отправили для спасения мальчика опытного офицера", - цитирует SCMP сотрудника местной пожарной службы.

Он рассказал, что спасатель вновь обвязал мальчика веревкой и надел на него шлем. На всю операцию потребовалось около десяти минут.

Все разрешилось благополучно, однако правоохранители призвали бабушку впредь лучше заботиться о своем внуке.

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