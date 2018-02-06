Песков: размещение «Искандеров» под Калининградом является суверенным правом России

6 Февр. 2018 2018-02-06T13:37:52+03:00

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что «Россия никогда никому не угрожала и не угрожает»

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о размещении российских ракетных комплексов «Искандер» Калининградской области. По его словам, Россия имеет суверенное право размещать вооружения на любом участке своей территории.

«Россия никогда никому не угрожала и не угрожает. Естественно, Россия имеет такое суверенное право, поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то», — сказал Песков.

Эту тему он назвал «исключительно суверенным вопросом российской территории».

Напомним, ранее председатель комитета Государственной думы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила «Искандеры» под Калининградом. «Разместили, да. Размещение иностранной военной инфраструктуры автоматически попадает в перечень по первоочередному уничтожению», — сказал депутат. До этого глава Минобороны Литвы Раймундас Кароблис заявил о выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда.