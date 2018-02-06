В украинском парламенте призвали сорвать выборы президента РФ в Крыму

6 Февр. 2018 2018-02-06T16:37:07+03:00

Украина призвала мировое сообщество не признавать мартовские выборы в Крыму и Севастополе. Фото: REUTERS

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На заседании Верховной Рады лидер фракции «Народный фронт» Максим Бурбак призвал мировое сообщество помешать президентским выборам в Крыму и Севастополе, а также не признавать их легитимность.

«Вчера “Народным фронтом” было зарегистрировано постановление, в котором мы обращаемся ко всему мировому сообществу помешать проведению так называемых выборов президента», - заявил Бурбак.

Проект постановления с таким содержанием Верховная Рада зарегистрировала 5 февраля. В нем говорится, что выборы 18 марта якобы нарушают Конституцию и законодательство Украины, а также различные международно-правовые акты и соглашения.

В МИД Украины предупредили, что любое участие в российских выборах, в том числе и в качестве наблюдателей или общественных активистов, в обозначенных субъектах якобы незаконно. Более того, участникам таких выборов запретят въезд в Украину.