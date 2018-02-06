Российских хоккеистов в Корее встречали гимном и «Катюшей»

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:45:54+03:00

Российских хоккеистов в Корее встретили под «Катюшу». Российские спортсмены прибыли на Олимпиаду с гимном, флагами и «Катюшей».

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Сборная России по хоккею прибыла на Олимпиаду в Южную Корею. В аэропорту Сеула наших спортсменов встречали более 200 болельщиков. Встречающие приветствовали хоккеистов российскими флагами. А ещё - пели российский гимн и песню «Катюша». Некоторые были одеты в русские национальные костюмы.

Часть болельщиков прилетела в Корею за несколько часов до хоккеистов рейсом из Хабаровска. Но подавляющее число встречающих - это россияне, проживающие в Южной Корее.

Церемония открытия Олимпиады в Пхёнчхане пройдет 9 февраля. Наши хоккеисты в ней участия не примут. В Играх-2018 они стартуют 14 февраля - в этот день россияне померяются силами со словаками.

Напомним, российские спортсмены выступят на Олимпиаде в нейтральном статусе. Но болельщикам из России Международный олимпийский комитет разрешил использовать флаг страны во время соревнований.