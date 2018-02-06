Онищенко: Не вздумайте мочить манту

6 Февр. 2018 2018-02-06T17:28:38+03:00

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Депутат Госдумы и экс-главврач России Геннадий Онищенко призвал коллег "не мочить манту". Онищенко принимал участие в церемонии награждения лауреатов премии "За верность науки". Одним из претендентов на победу был телеграм-канал "Намочи манту".

"Коллеги, не вздумайте мочить манту", - сказал Онищенко, вручая премию победителю номинации "Лучший проект в социальных сетях о науке". Им стал научно-популярный канал "Химия просто".

Перед награждением Онищенко произнес вступительную речь, в которой отметил значимость работы по популяризации науки в соцсетях, где проводит много времени молодое поколение. По мнению депутата, соцсети являются "самым первым окопом между обществом и высоким полетом науки".

Премия "За верность науке" вручается каждый год популяризаторам науки, в том числе и медицины. Она приурочена ко Дню российской науки, который отмечают 8 февраля. Конкурс организовали Минобрнауки, Российская академия наук и МГУ.