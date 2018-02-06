2018-02-06T18:26:30+03:00
Экономика

«Росатом»: Две турецкие компании покинули проект АЭС «Аккую»

В ходе переговоров с инвесторами возникли непреодолимые коммерческие разногласия
Денис СУХОВ
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Фото: akkunpp.comФото: akkunpp.com
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Турецкие компании Kolin и Kalyon вышли из проекта первой в стране АЭС «Аккую», строительством которой занимается «Росатом».

Об этом сообщил директор по коммуникациям «Русатом Энерго Интернешнл» Роман Дюкарев.

«В ходе детальной проработки условий соглашения компании Kolin Insaat и Kalyon Insaat не стали продолжать свое участие в переговорах. Одна из компаний, с которой Росатом обсуждает возможность участия в проекте - Euas», - цитирует Дюкарева ТАСС.

При этом он отметил, что переговоры с Cengiz продолжаются. Что касается турецкой госкомпании Euas, то «Росатом» заинтересован в таком партнере.

«Компания располагает экспертизой в осуществлении атомных проектов, участвуя в проекте АЭС «Синоп» (в Японии). Мы будем рады, если в результате переговоров Euas войдет в состав инвесторов и акционеров проекта АЭС «Аккую», - добавил Дюкарев.

«Росатом» построит АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин к 2021 году. Корпорация намерена продать заинтересованным инвесторам 49% проекта, Россия инвестирует 22 млрд долларов.

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