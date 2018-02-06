6 Февр. 2018 2018-02-06T19:37:18+03:00

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Российская армия получит гиперзвуковое оружие в 2020-е годы. Об этом заявил глава «Корпорации тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов.

«Это зависит от множества обстоятельств. Точно определиться со временем до года пока невозможно - 2020-е годы, если все будет развиваться так, как оно развивается», - заявил Обносов журналистам.

По его словам, в настоящее время в этом направлении ведутся активные работы в рамках государственной программы, при этом КТРВ определена в качестве головной организации.

«Поскольку американская концепция быстрого глобального удара базируется на применении высокоточного гиперзвукового оружия, мы также должны в качестве ответа сделать упор на разработку и систем защиты, и высокоскоростного оружия повышенной дальности, точности, помехозащищенности», - добавил Обносов.

Глава корпорации подчеркнул, что создаваемое сегодня в России гиперзвуковое оружие по своему потенциалу приближается к ядерному.