Роскомнадзор заблокировал около 14 000 «групп смерти»

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:03:12+03:00

В 2016-2017 годах игра "Синий кит" и "группы смерти" довели больше сотни детей до самоубийств. Фото: Александр ГЛУЗ

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В пресс-службе Роскомнадзора сообщили, что за 2017 год в соцсетях ведомство заблокировало около 14 000 личных страниц и сообществ, посвященных «группам смерти». Мониторинг специалисты ведут постоянно, поэтому суицидальные интернет-ресурсы не успевают набрать популярность.

«Роскомнадзор не зафиксировал увеличение количества групп в социальных сетях с суицидальным контентом, аналогичным группам с игрой "Синий кит", поскольку такие группы не успевают набрать популярность из-за их незамедлительной блокировки", - рассказали в надзорном органе ТАСС.

Роскомнадзор заявил что сотрудничает с администрациями как отечественных, так и зарубежных соцсетей. Они оперативно выполняют требования ведомства, так как их правила тоже запрещают публикацию суицидального контента.

Напомним, в 2016 году некие «группы смерти» склоняли подростков к суициду. В 2017 году появилась игра «Синий кит», в рамках которой дети должны были выполнять квесты вплоть до самоубиства.