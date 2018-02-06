Путин за шесть лет заработал 38,5 млн рублей

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:06:54+03:00

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ЦИК, согласно законодательству, обнародовал сведения о доходах кандидата в президенты Владимира Путина за шесть последних лет. Впрочем никаких сенсаций там обнаружить не удастся. Доход Путина за последние шесть лет примерно равен 38,5 миллионам рублей. То есть его среднеегодовому доходу, умноженному на шесть, и полностью соотносится с теми цифрами, которые ежегодно в апреле публикуются в декларации о доходах президента России.

На месте и все ставшее уже привычным недвижимое и движимое имущество Владимира Путина. Там же и автоприцеп «Скиф», которых уже порядком успел надоесть журналистам за все эти годы.