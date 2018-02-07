2018-02-07T02:09:32+03:00
В мире

Трамп: Американские иммиграционные законы – самые глупые в мире

Президент США заявил, что их надо менять, и это не политика, а вопрос здравого смысла
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд Трамп на встрече с представителями правоохранительных органов и членами конгресса по вопросам преступности и иммиграцииПрезидент США Дональд Трамп на встрече с представителями правоохранительных органов и членами конгресса по вопросам преступности и иммиграцииФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами и представителями правоохранительных органов страны раскритиковал американские иммиграционные законы, назвав их самыми глупыми в мире. Круглый стол в Белом доме был посвящен вопросам преступности и иммиграции, что, как убежден глава государства, неразрывно связано.

«Ни в одной другой стране в мире нет таких глупых законов, как у нас, когда речь заходит об иммиграции. Их надо изменить — это не вопрос политики, республиканцев и демократов, это вопрос здравого смысла. Необходимо принять меры», - приводит его слова телеканал NBC.

Трамп пригрозил остановкой работы правительства, если «слонам» и «ослам» не удастся договориться по поводу иммиграционной реформы, отметив, что он бы этого не хотел, но меры принимать придется.

«Если мы не избавимся от этих лазеек (в законах), которые позволяют убийцам попасть в нашу страну и продолжать убивать [...] если мы не изменим это, то правительство прекратит свою работу», - сказал он.

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