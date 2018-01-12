Трамп: В США не нужны мигранты из «грязных дыр»
На встрече с американскими законодателями в Белом доме Дональд Трамп назвал «грязными дырами» многие страны, из которых в США прибывают иммигранты.
Группа сенаторов пришли к президенту, чтобы обсудить проблемы миграции и предложить ему компромиссное решение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки.
«Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр?» – приводит The Washington Post слова Трампа в ответ.
Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты должны привлекать людей из «нормальных» стран, например, таких, как Норвегия.
Как раз перед этим он встречался с норвежским премьером Эрной Сульберг. И, выступая на совместной с ней пресс-конференции, допустил ошибку, которая тут же стала предметом для насмешек в соцсетях и СМИ.
«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35», - похвастался Трамп, перепутав название самолётов с их количеством.