Трамп: В США не нужны мигранты из «грязных дыр»

12 Янв. 2018 2018-01-12T05:37:19+03:00

Глава Белого дома так отозвался о Гаити, Сальвадоре и странах Африки

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На встрече с американскими законодателями в Белом доме Дональд Трамп назвал «грязными дырами» многие страны, из которых в США прибывают иммигранты.

Группа сенаторов пришли к президенту, чтобы обсудить проблемы миграции и предложить ему компромиссное решение, касающееся выходцев из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

«Зачем нам все эти люди, приезжающие из своих стран – грязных дыр?» – приводит The Washington Post слова Трампа в ответ.

Американский лидер добавил, что Соединенные Штаты должны привлекать людей из «нормальных» стран, например, таких, как Норвегия.

Как раз перед этим он встречался с норвежским премьером Эрной Сульберг. И, выступая на совместной с ней пресс-конференции, допустил ошибку, которая тут же стала предметом для насмешек в соцсетях и СМИ.

«В ноябре мы начали поставки первых истребителей F-52 и F-35», - похвастался Трамп, перепутав название самолётов с их количеством.