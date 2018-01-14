Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США
Президент США Дональд Трамп объяснил, каких мигрантов он хочет видеть в стране. Соответствующая запись появилась на странице американского лидера в микроблоге Твиттер.
«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые готовы помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Хватит лотерей», - написал президент.
Ранее глава государства неоднократно говорил о необходимости отмены визовой лотереи Green Card. По мнению Трампа, этой возможностью мигрировать в США зачастую пользуются «наихудшие» выходцы из других государств.
Напомним, 12 января СМИ сообщили, что в ходе совещания по соглашениям о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки Трамп выразил недоумение тем, что «кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries) приезжали сюда».
Данное высказывание президента США стало очередным поводом для жаркой критики со стороны его политических оппонентов.
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