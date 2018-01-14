2018-01-14T21:05:26+03:00
В мире

Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в США

По мнению американского лидера, стране следует принимать только людей, которые помогут ей снова стать сильной и великой
Денис СУХОВ
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Дональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в СШАДональд Трамп пояснил, каких мигрантов он хочет видеть в СШАФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп объяснил, каких мигрантов он хочет видеть в стране. Соответствующая запись появилась на странице американского лидера в микроблоге Твиттер.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые готовы помочь стране стать снова сильной и великой, люди, которые приезжают по заслугам. Хватит лотерей», - написал президент.

Ранее глава государства неоднократно говорил о необходимости отмены визовой лотереи Green Card. По мнению Трампа, этой возможностью мигрировать в США зачастую пользуются «наихудшие» выходцы из других государств.

Напомним, 12 января СМИ сообщили, что в ходе совещания по соглашениям о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки Трамп выразил недоумение тем, что «кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries) приезжали сюда».

Данное высказывание президента США стало очередным поводом для жаркой критики со стороны его политических оппонентов.

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