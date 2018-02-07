2018-02-07T04:01:08+03:00
Спорт

15 россиян, которых МОК отказался приглашать на Олимпиаду, подали иск в CAS в Пхёнчхане

Зимние олимпийские Игры – 2018 в Южной Корее начнутся уже совсем скоро, 9 февраля
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Наши спортсмены не теряют надежды добиться справедливостиНаши спортсмены не теряют надежды добиться справедливостиФото: EAST NEWS
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Во вторник, 6 февраля, все 13 российских спортсменов и два тренера, которых оправдал Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне, но на зимние Игры все равно не пригласили, подали коллективный иск в CAS в северокорейском Пхёнчхане. Наши атлеты не теряют надежды добиться справедливости.

Об этом сообщает газета «Совпорт», отмечая, что в числе оснований для нового судебного иска указаны «нетранспарентный характер применённых критериев и их неоправданное существенное расширение», дискриминация по принципу гражданства, грубое невыполнение вердикта суда в Лозанне, «злоупотребление МОК своей монопольной позицией». А также нарушение прав российских спортсменов, ущерб их репутации, достоинству и спортивной карьере.

Напомним, глава МОК Томас Бах накануне объяснил, почему 15 россиян, выиграв тяжбу в CAS, не смогут участвовать в Олимпиаде: он заявил, что оправдательный вердикт суда не является достаточным основанием для их приглашения на Игры.

СПРАВКА «КП»

МОК отказал в допуске на Олимпиаду – 2018 спортсменам:

Скелетон

Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова;

Лыжные гонки

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева;

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов;

Санный спорт

Татьяна Иванова;

Тренеры

Альберт Демченко (санный спорт), Сергей Чудинов (скелетон).

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Международный Олимпийский комитет продолжил свою антироссийскую линию, поставив точку в вопросе приглашения 13 спортсменов и двух тренеров на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Специальная комиссия под началом Валери Фурнейрон всем им отказала, особо отметив в своем решении, что выигрыш в Спортивном арбитражном суде (CAS) еще не означает, что все эти российские спортсмены сняли с себя подозрения в применении допинга (подробности).

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Лыжник Александр Бессмертных: «Печально, что не поедем на Олимпиаду!»

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