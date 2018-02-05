МОК отказался приглашать на Олимпиаду 15 россиян, которых оправдал Спортивный арбитражный суд

5 Февр. 2018 2018-02-05T13:06:43+03:00

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Международный Олимпийский комитет продолжил свою антироссийскую линию, поставив точку в вопросе приглашения 13 спортсменов и 2 тренеров на Олимпиаду 2018 в Пхенчхан. Специальная комиссия под началом Валери Фурнейрон отказала всем тем россиянам, которые ранее одержали победу в Спортивном арбитражном суде. Олимпийские чиновники в своем решении особо отметили, что выигрыш в CAS еще не означает, что все эти российские спортсмены сняли с себя подозрения в применении допинга.

- Решение было принято на основаниях рекомендаций комиссии по рассмотрению заявок. После подробного анализа, проведенного комиссией, ее члены отметили наличие дополнительных элементов и/или доказательств, которые комиссия МОК под руководством Дениса Освальда не могла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным, - говорится в заявлении МОК.

Ну и в итоге комиссия Фурнейрон, по сути, просто переписала шаблонное решение ранее опубликованных вердиктов по многим нашим спортсменам. В качестве причин отказа были названы данные Московской антидопинговой лаборатории и многое другое, о чем уже говорилось ранее.

Таким образом, на Олимпиаду в Пхенчхан не смогут поехать 15 человек. МОК поставил точку в споре и отказал в приглашениях. Россияне смогут поболеть на Олимпиаде в Корее, все же, лишь за 168 человек.

СПРАВКА "КП"

МОК отказал следующим россиянам в допуске на Олимпиаду

Скелетон

Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова Лыжные гонки

Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева,

Конькобежный спорт

Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов,

Санный спорт

Татьяне Ивановой,

Тренеры:

Альберт Демченко (санный спорт) Сергей Чудинов (скелетон).

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