Заседание CAS по апелляциям 32 российских спортсменов началось в Пхенчхане

7 Февр. 2018 2018-02-07T07:26:16+03:00

Рассматриваются дела тех атлетов, которые не получили приглашения на Олимпиаду

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В среду, 7 февраля, в южнокорейском Пхенчхане началось заседание выездной ad hoc (специально для этого случая организованной) панели Спортивного арбитражного суда. На ней рассматриваются дела 32 российских спортсменов, которые не получили приглашения на Олимпиаду 2018 без четкого объяснения причин.

Интересы наших атлетов, в числе которых Виктор Ан, Сергей Устюгов и Антон Шипулин, представляют швейцарские адвокаты. В заседании принимают участие со стороны МОК глава комиссии по допуску россиян Валери Фурнейрон, научный директор МОК Ричард Баджет.

Пока что не известно, когда будет принято итоговое решение по нашим спортсменам. В теории, это может произойти ровно через сутки. CAS может обязать МОК допустить россиян на Олимпиаду.

Игры стартуют в Пхенчхане уже 9 февраля. В составе сборной России ожидается, на данный момент, участие 168 спортсменов.