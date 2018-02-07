2018-02-07T07:38:55+03:00
Спорт

Заявление комиссии МОК: Мы разделяем разочарование решением CAS по россиянам

Спортсменов призвали сосредоточиться на подготовке к Олимпиаде 2018
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Комиссия спортсменов МОК поддерживает решение организации по россиянам.Комиссия спортсменов МОК поддерживает решение организации по россиянам.Фото: REUTERS
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Комиссия спортсменов МОК выпустила официальное заявление в среду, 7 февраля. В нем говорится, что всем решениям олимпийских чиновников от имени атлетов оказана полная поддержка. И решение Спортивного арбитражного суда - это настоящее разочарование для атлетов.

- Мы разделяем ваше разочарование решением CAS и поддерживаем решение МОК приглашать российских спортсменов через специальную систему отбора. Но каждый приглашенный должен пользоваться вашим уважением на старте в Пхенчхане, как равный вам, - отмечается в официальном заявлении комиссии спортсменов МОК.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Нашу команду представят 168 спортсменов. Однако, в Спортивный арбитражный суд подан ряд исков, что дает надежду на увеличение нашего представительства на Играх в Южной Корее.

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