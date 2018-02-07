Заявление комиссии МОК: Мы разделяем разочарование решением CAS по россиянам
Комиссия спортсменов МОК выпустила официальное заявление в среду, 7 февраля. В нем говорится, что всем решениям олимпийских чиновников от имени атлетов оказана полная поддержка. И решение Спортивного арбитражного суда - это настоящее разочарование для атлетов.
- Мы разделяем ваше разочарование решением CAS и поддерживаем решение МОК приглашать российских спортсменов через специальную систему отбора. Но каждый приглашенный должен пользоваться вашим уважением на старте в Пхенчхане, как равный вам, - отмечается в официальном заявлении комиссии спортсменов МОК.
Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Нашу команду представят 168 спортсменов. Однако, в Спортивный арбитражный суд подан ряд исков, что дает надежду на увеличение нашего представительства на Играх в Южной Корее.