2018-02-07T11:16:09+03:00
Спорт

МОК не включил хоккей с мячом в олимпийскую программу в Пекине

Также отклонены заявки от лыжных альпинистов и ледолазов
Юлия ЩЕРБАКОВА
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На следующих зимних Олимпийских играх, которые пройдут в Пекине в 2020 году, может не оказаться новых видов спорта. Об этом заявил вице‐президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч‐младший во время своего выступления на сессии МОК в Южной Корее.

«Пекин не просил ни о каких новых видах спорта в программе Олимпийских игр-2022», - объяснил это решение чиновник.

В частности, в программу очередной Олимпиады не войдет хоккей с мячом, передает сайт телеканала «Звезда».

Добавим, что при этом на включение в программу Олимпийских игр претендовали еще несколько зимних видов спорта. В том числе, заявки подавали представители ледолазания и лыжного альпинизма.

Как отмечает телеканал «360», предложение о включении новых дисциплинах в календарь следующих зимних Игр должно быть высказано в июле на заседании исполкома МОК.

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