2018-02-07T11:43:51+03:00
Политика

Госдума поддержала повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года

На данный момент минимальный размер оплаты труда составляет 9489 рублей в месяц
Дарья ИВАШКИНА
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Госдума поддержала повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 годаГосдума поддержала повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В среду, 7 февраля, Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предлагает повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до уровня прожиточного минимума с 1 мая 2018 года.

Соответствующий проект закона был внесен президентом России Владимиром Путиным, передает ТАСС.

Напомним, с 1 января этого года МРОТ вырос на 21,7% - до 9489 рублей, что составляет 85% от минимальной суммы, необходимой для жизни в России. А в мае минимальный размер оплаты труда планируется увеличить на 17,6% по сравнению с нынешним уровнем. Таким образом, МРОТ составит 11163 рубля, то есть сравняется с величиной прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2017 года.

Кстати, изначально произвести повышение МРОТ до прожиточного минимума планировалось только к началу 2019 года.

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