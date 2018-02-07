2018-02-07T12:14:58+03:00
Политика

Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе

Но может и в Красноярске, и в Москве или любом другом городе страны
Дмитрий СМИРНОВdimsmirnov175@dimsmirnov175
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Пресс-секретарь президента Дмитрий ПесковПресс-секретарь президента Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал появившиеся слухи о том, что Владимир Путин может 18 марта на президентских выборах проголосовать в Севастополе.

- Он может проголосовать в Севастополе, Красноярске, Москве или в любом населенном пункте России, - сказал Песков. - Избирательное законодательство это позволяет.

Тем не менее, пока Путин с местом своего волеизъявления еще не определился.

- Мне неизвестно, что президент принял такое решение, - заявил пресс-секретарь главы государства.

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