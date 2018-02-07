Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа

7 Февр. 2018 2018-02-07T12:18:45+03:00

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что тот не сдерживает данные им обещания по вопросу освобождения сирийского города Манбидж от вооруженных курдских группировок.

"[Бывший глава США Барак] Обама солгал нам. На данный момент у руля находится Трамп, но, к сожалению, он идет в том же направлении", — заявил турецкий лидер.

Он напомнил, что ранее республиканец пообещал Анкаре сделать арабов истинными хозяевами Манбиджа, поскольку курды "не могут оставаться там". Президент США говорил о намерении отправить всех их на восток от Ефрата, однако так и не исполнил сказанного.

Между тем, сейчас на территории Турции находятся около 3,5 млн беженцев из этого сирийского города, которые хотят вернуться на родину рано или поздно, цитирует Эрдогана издание Hurriyet.