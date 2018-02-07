2018-02-07T12:18:45+03:00
В мире

Эрдоган: Трамп обманул Турцию в вопросе сирийского Манбиджа

Глава республики обвинил американского коллегу в невыполнении обещаний
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Турецкий лидер Реджеп ЭрдоганТурецкий лидер Реджеп ЭрдоганФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил американского коллегу Дональда Трампа в том, что тот не сдерживает данные им обещания по вопросу освобождения сирийского города Манбидж от вооруженных курдских группировок.

"[Бывший глава США Барак] Обама солгал нам. На данный момент у руля находится Трамп, но, к сожалению, он идет в том же направлении", — заявил турецкий лидер.

Он напомнил, что ранее республиканец пообещал Анкаре сделать арабов истинными хозяевами Манбиджа, поскольку курды "не могут оставаться там". Президент США говорил о намерении отправить всех их на восток от Ефрата, однако так и не исполнил сказанного.

Между тем, сейчас на территории Турции находятся около 3,5 млн беженцев из этого сирийского города, которые хотят вернуться на родину рано или поздно, цитирует Эрдогана издание Hurriyet.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В список бизнесменов, желающих вернуться в РФ, вошли 16 человек
Джиму Керри предложили перейти из Facebook в российских соцсетях
Явлинский, Титов и Бабурин стали кандидатами в президенты России
Мартин Шульц возглавит МИД в новом кабмине ФРГ
На Украине нашли виновных в «сдаче Крыма»
Песков: лидеры России, Ирана и Турции не исключают возможную встречу
Москва и Минск могут создать спецкомиссию по правам человека
Кремль получил список предпринимателей, желающих вернуться в Россию
Путин: несмотря на ситуацию вокруг олимпийцев, РФ остается лидером мирового спорта
На Филиппинах таможня отправила под бульдозер иномарки на 1,2 миллиона долларов
Ведущего программы «Решала» избили в Москве
Трамп поручил ведомствам создать в США центр по проверке иммигрантов
Пучков: авиапарк МЧС за пять лет обновлен на треть
Редкая природная аномалия «белая смерть» убивает туристов
Голодец: большинство оставшихся в РФ трудовых мигрантов в 2017 году приехали из Украины
Ученые: озоновый слой над Россией продолжает уменьшаться
Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за подготовку теракта
Шувалов пожелал финалистам конкурса «Лидеры России» стать «новыми Илонами Масками»
Дмитрий Песков: Путин может проголосовать в Севастополе
Израильская авиация атаковала военный объект в пригороде Дамаска