2018-02-07T16:05:14+03:00
В мире

Житель США приютил 300 кошек после смерти сына

На содержание домашних питомцев мужчина тратит почти шесть миллионов рублей
Алексей КАРЕЛИН
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Ухаживать за питомцами американцу помогают волонтеры.Ухаживать за питомцами американцу помогают волонтеры.Фото: Ирина МОЛОКОТИНА
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Американец Крис Арсено превратил свой дом в приют для кошек после смерти 24-летнего сына. Сначала Крис убивался горем, но потом он увидел 30 беспризорных котят на железной дороге и забрал к себе. В заботах за животными американец нашел для себя новый смысл жизни.

В 2006 году Крис официально открыл в своем доме кошачий приют Happy Cat Sanctuary. Об этом американец сообщил всем организациям по защите животных и приютам в округе. К 2018 году в Happy Cat Sanctuary собралось около 300 кошек. На их содержание Крис тратит 5,8 миллионов рублей, 80% уходит на покупку питания, остальное — на лекарства и ветклиники. Американцу помогают деньгами волонтеры и спонсоры.

Крису 58 лет, он нигде не работает и всецело посвящает себя приюту. Американец встает в семь утра и к вечеру порой чуть не валится с ног, рассказывает Ридус.

Кстати, ранее сайт kp.ru рассказывал, что наличие дома кошки на 30% снижает риск умереть от сердечных заболеваний .

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