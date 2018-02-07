2018-02-07T17:14:39+03:00
Политика

Лавров об улучшении отношений РФ и США: "Надежда умирает последней"

Глава МИД подчеркнул, что попытки Москвы начать диалог не находят поддержки в самом Вашингтоне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД России Сергей ЛавровГлава МИД России Сергей ЛавровФото: Тимур ХАНОВ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на все попытки России наладить отношения с США, прогресса в данном направлении пока не наблюдается. Однако Москва не планирует закрывать эту "дверь" для диалога, потому что "надежда умирает последней".

Об этом глава ведомства заявил в ходе сочинского мастер класса в рамках конкурса "Лидеры России".

"Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят", - добавил Лавров.

Он также подчеркнул, что сейчас Россия, к сожалению, не наблюдает каких-либо "значимых встречных шагов" со стороны американских коллег, хотя даже сам президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности перейти к конструктивному обсуждению сложившейся ситуации.

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