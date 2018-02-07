Лавров об улучшении отношений РФ и США: "Надежда умирает последней"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что, несмотря на все попытки России наладить отношения с США, прогресса в данном направлении пока не наблюдается. Однако Москва не планирует закрывать эту "дверь" для диалога, потому что "надежда умирает последней".
Об этом глава ведомства заявил в ходе сочинского мастер класса в рамках конкурса "Лидеры России".
"Наверное, можно упрекать нас в том, что мы недостаточно креативно работаем, но наши попытки начать какой-то деполитизированный диалог пока ни к чему не приводят", - добавил Лавров.
Он также подчеркнул, что сейчас Россия, к сожалению, не наблюдает каких-либо "значимых встречных шагов" со стороны американских коллег, хотя даже сам президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о готовности перейти к конструктивному обсуждению сложившейся ситуации.