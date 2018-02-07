2018-02-07T18:06:47+03:00
В мире

В Казахстане подстреленный охотниками волк "ожил", чтобы отомстить

Хищник не подавал никаких признаков жизни, пока один из охотников не решил его пнуть [видео]
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В результате животное погибло, а охотник даже не пострадалВ результате животное погибло, а охотник даже не пострадалФото: Скриншот с видео
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В Казахстане волк притворился мертвым, пытаясь избежать опасности, однако в результате его поведение вылилось в возможность отомстить. Яркий пример проявления инстинкта самосохранения попал на видео, снятое одним из казахских охотников.

На кадрах видно, как окровавленное животное лежит на снегу, не подавая совершенно никаких признаков жизни. Радостные охотники расхаживают вокруг своей добычи, громко смеясь и фотографируясь на фоне поверженного хищника.

Однако в какой-то момент один из мужчин решает пнуть волка, и тот неожиданно вскакивает, вгрызаясь зубами в ногу врага. Раненому животному даже удается повались своего соперника на землю, однако в этот момент на помощь охотнику приходят его товарищи.

Уже позже местные СМИ сообщили, что хищник все же погиб, а мужчина не получил никаких травм.

В Instagram-аккаунте kaztwitter ролик уже собрал более 92 тысяч просмотров. В социальной сети его содержимое расценили как потенциально неприемлемый контент, который может показаться людям неприятным. Большинство комментаторов и правда сочувствуют животному, а действия охотников кажутся им неправильными. Однако есть и те, кто вступаются за мужчин, напоминая о том, что пользователи интернета не знают всех деталей случившегося.

kaztwitterkaztwitter
Раненый волк притворялся мертвым, пока его обидчик не подошел слишком близко
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