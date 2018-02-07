"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси
"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси в России и некоторых других странах.
"На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн долларов и 100 млн долларов", - сообщил "Яндекс".
Новая компания на базе "Яндекс.Такси" и Uber оценивается больше чем в 3,8 млрд долларов, на ее балансе находятся$400 млн долларов.
Контрольный пакет (59,3%) получает "Яндекс", Uber получил 36,9%, остальные 3,8% получат сотрудники компании. Главой компании стал Тигран Худавердян, ранее руководивший "Яндекс.Такси". Также в совете директоров - три представителя Uber и четверо от "Яндекса". В новую компанию также перейдут сревисы по заказу еды UberEATS и Foodfox.
При этом пользователи могут пользоваться мобильными приложениями "Яндекс.Такси" и Uber, а водители такси на единую информационную платформу. "Интеграция будет поэтапной и займет несколько месяцев. Обо всех изменениях мы будем информировать дополнительно", - сообщил пресс-службы "Яндекс.Такси" Владимир Исаев, передает ТАСС.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, летом прошлого года "Яндекс.Такси" и Uber пришли к соглашению об объединении бизнесов в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.