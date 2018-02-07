7 Февр. 2018 2018-02-07T23:33:57+03:00

Бизнесы объединены в России и соседних странах, новая компания оценивается более чем в 3,8 млрд долларов

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"Яндекс.Такси" и Uber закрыли сделку по объединению сервисов онлайн-заказа такси в России и некоторых других странах.

"На момент закрытия сделки Uber и "Яндекс" инвестировали в новую компанию соответственно 225 млн долларов и 100 млн долларов", - сообщил "Яндекс".

Новая компания на базе "Яндекс.Такси" и Uber оценивается больше чем в 3,8 млрд долларов, на ее балансе находятся$400 млн долларов.

Контрольный пакет (59,3%) получает "Яндекс", Uber получил 36,9%, остальные 3,8% получат сотрудники компании. Главой компании стал Тигран Худавердян, ранее руководивший "Яндекс.Такси". Также в совете директоров - три представителя Uber и четверо от "Яндекса". В новую компанию также перейдут сревисы по заказу еды UberEATS и Foodfox.

При этом пользователи могут пользоваться мобильными приложениями "Яндекс.Такси" и Uber, а водители такси на единую информационную платформу. "Интеграция будет поэтапной и займет несколько месяцев. Обо всех изменениях мы будем информировать дополнительно", - сообщил пресс-службы "Яндекс.Такси" Владимир Исаев, передает ТАСС.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, летом прошлого года "Яндекс.Такси" и Uber пришли к соглашению об объединении бизнесов в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане.