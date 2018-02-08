2018-02-08T09:45:51+03:00
В мире

Военный парад в Пхеньяне пройдет за день до Олимпиады

Торжественное шествие приурочено к 70-летию создания Корейской народной армии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В параде примут участие 13 тысяч подразделений и 200 единиц военной техникиВ параде примут участие 13 тысяч подразделений и 200 единиц военной техникиФото: REUTERS
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В четверг, 8 февраля, масштабный военный парад пройдет в столице КНДР - Пхеньяне. Торжественное мероприятие приурочено к 70-летию создания Корейской народной армии и обычно проводится в апреле.

Никакой информации о времени проведения шествия не поступало. Это связано, в основном, с тем, что в этот раз на парад не были приглашены иностранные журналисты.

Однако, согласно данным BBC News, всего в мероприятии примут участие 13 тысяч подразделений и 200 единиц военной техники.

Примечательно, что парад решили провести всего за день до открытия зимних Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Сеул уже прибыла делегация болельщиков и спортсменов из КНДР.

Ранее международное сообщество уже раскритиковало такое решение Пхеньяна, однако власти КНДР напомнили, что только они могут решать, когда проводить шествия в своей собственной стране.

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