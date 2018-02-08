ЦИК не получал заявок от США для наблюдения за выборами президента РФ

8 Февр. 2018 2018-02-08T09:47:38+03:00

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В Центральной избирательной комиссии заверили, что пока не получали никаких запросов от американской стороны на участие в наблюдении за ходом президентских выборов в России в 2018 году. Такое заявление сделал член ЦИК Василий Лихачёв.

"Что касается участия и наблюдения за рубежом, ни от Госдепартамента, ни от Белого Дома, ни от структур, которые отвечают за организацию голосования, мы никаких просьб не получали на сегодняшний день. Если они появятся, будем мы их рассматривать", - цитирует его телеканал RT.

Лихачев подчеркнул, что, учитывая геополитическую ситуацию, такие заявки вряд ли поступят, однако именно американцам придется играть активную роль во время работы избирательных участков в российских регионах.

Между тем, всего за границей откроют более 370 точек для голосования, из них четыре будут сформированы на территории США. Ранее сайт kp.ru сообщал, что такие участки появятся лишь в тех странах, где имеется посольство Российской Федерации.

Напомним, что ранее выяснилось о вхождении американских представителей в состав миссии ОБСЕ на выборах президента в России, которые пройдут в марте этого года.