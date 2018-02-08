2018-02-08T11:45:04+03:00
В мире

Сорос вложил более $500 тысяч в отмену Brexit

Средства поступили на счет организации "Best fo Britain", выступающей против выхода Великобритании из ЕС
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Американский миллиардер Джордж СоросАмериканский миллиардер Джордж СоросФото: REUTERS
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Американский финансист и миллиардер Джордж Сорос направил более полумиллиона долларов в организацию, ведущую кампанию против выхода Великобритании из Европейского союза.

Таким образом трейдер выразил свою поддержку движению "Best for Britain" и его руководителям - бывшему министру лорду Маллох-Брауну и Джине Миллер. Последняя ранее подала на правительство в суд за инициацию Brexit.

"Действительно, через свои фонды, он (Сорос) внес вклад в 400,000 фунтов. Но другие наши коллективные вкладчики и крупные инвесторы вложили средства, превышающие эту сумму. Поэтому хоть Сорос и является важным и ценным "донором", его финансирование - лишь один из многих источников", - цитирует The Guardian лорда.

Напомним, что референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся 23 июня 2016 года. Большинство британцев проголосовали за начало процесса Brexit.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что тогда Соросу удалось даже заработать на итогах референдума, делая негативные прогнозы по поводу состояния мировых рынков.

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