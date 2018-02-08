2018-02-08T12:07:19+03:00
Происшествия

В Лондоне сотни пассажиров были эвакуированы из загоревшегося поезда

Предварительной причиной пожара является короткое замыкание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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О пострадавших в результате инцидента не сообщается. Фото: @glovelaceО пострадавших в результате инцидента не сообщается. Фото: @glovelaceФото: Twitter.com
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Пожар вспыхнул в одном из вагонов пассажирского пригородного поезда компании South Western Railway на юго-западе британской столицы. Инцидент произошел в среду примерно в 18:30 по местному времени (21:30 по мск) между Ватерлоо и Хэмптон-корт.

Сначала пассажиры услышали хлопки, а после увидели искры и дым. В вагонах стало трудно дышать, и люди пытались открыть окна. Когда поезд подъехал к станции Беррилендс, машинист призвал всех покинуть состав.

Через некоторое время к месту инцидента прибыли сотрудники аварийно-спасательных служб. Они приказали пассажирам покинуть платформу, а сами приступили к ликвидации возгорания.

Как сообщает газета EveningStandard, предварительной причиной пожара является короткое замыкание, однако специалистам еще предстоит подтвердить эту теорию.

Между тем, данных о пострадавших не поступало. Инцидент лишь спровоцировал отмену и задержку отправлений нескольких поездов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, летом прошлого года возгорание произошло также в лондонском метрополитене. Тогда за медицинской помощью обратились четыре человека, двое из которых были доставлены в больницу.

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