CAS отказался рассматривать апелляции шести российских спортсменов на недопуск к Олимпиаде 2018

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:25:40+03:00

Суд пришел к выводу, что это не находится в его юрисдикции

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Выездная панель Спортивного арбитражного суда официально объявила решение по искам российских тренеров и спортсменов. 13 человек подавали апелляции на недопуск к Олимпиаде 2018. Шесть атлетов, в числе которых были конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, с "допинговым прошлым" и семь тренеров добивались допуска к Играм в Пхенчхане.

Ad hoc панель пришла к выводу, что рассмотрение данного дела находится вне юрисдикции суда. Поэтому в рассмотрении дел было отказано.

В числе тех, кого теперь точно не будет на Олимпиаде 2018 - конькобежцы Денис Юсков и Павел Кулижников, прыгун с трамплина Дмитрий Васильев, представительница шорт-трека Татьяна Бородулина, а также биатлонисты Ирина Старых и Александр Логинов.

CAS отклонил жалобы Павла Абраткевича, Виктора Сивкова, Анны Вычик, Евгении Жуковой, Анатолия Челышева, Данилы Чабана и Константина Полтавца – врачей, тренеров и вспомогательного персонала сборной России.

Напомним, что Олимпиада 2018 в Пхенчхане пройдет с 9 по 25 февраля. На данный момент четко известно об участии 168 спортсменов от нашей страны под нейтральным флагом в составе "Олимпийские спортсмены России". Это произошло после санкций МОК от 5 декабря 2017 года.