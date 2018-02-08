Поздняков рассказал о дискриминации российских спортсменов на Олимпиаде

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:19:33+03:00

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Руководитель российской делегации на Играх в Пхенчхане, вице-президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков рассказал об отношении иностранных команд к нашим атлетам. По его словам Канадская делигация не проявила должного уважения к российским атлетам, однако в остальном никаких притеснений не было.

«У нас были опасения, что будет много провокаций. Однако случай дискриминации был только один. Не хочу вдаваться в подробности. Инцидент произошел со стороны канадцев, один из членов делегации с негативом отнёсся к нашему тренеру. Глава канадской миссии уже принёс свои извинения, всё исчерпано», — цитирует Позднякова RT.

При этом, по словам руководителя делегации, спортсменам из России удалось избежать другой неприятности на Олимпийских играх. Внезапная вспышка вирусного заболевания в Олимпийской деревне не затронула наших атлетов.