Сотрудникам ДПС запретили задерживать пьяных судей и прокуроров

8 Февр. 2018 2018-02-08T15:32:35+03:00

Согласно поправкам в регламент, инспекторам позволено лишь доложить о своих претензиях руководству

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Сотрудникам дорожно-патрульной службы впредь запрещено задерживать и отстранять от вождения судей и прокуроров, даже если те находятся в состоянии алкогольного опьянения. Соответствующие поправки были внесены в административный регламент исполнения МВД России государственной функции по осуществлению надзора.

Теперь инспекторы не только не могут привлекать судей и прокуроров к ответственности за нарушения, но и даже отправлять их на медицинское освидетельствование. Единственное, что позволено правоохранителям - так это обращаться c соответствующими претензиями к своему начальствe, а те, в свою очередь, могут подать жалобу в надзорное ведомство.

Об этом свидетельствует приказ Министерства внутренних дел РФ от 21 декабря 2017 года, который был размещен на интернет-портале правовой информации.

Существует предположение, что введение такой неприкосновенности для судей и прокуроров было попыткой избежать оказания на них давления.

Напомним, что, как сообщал сайт kp.ru, ранее сотрудникам ГИБДД запретили также изымать водительские права на месте нарушения.