В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам
В четверг, 8 февраля, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выплатить всем спортсменам, необоснованно отстраненным от Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, единовременные денежные поощрения.
Как стало известно, внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ предложил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает ТАСС. По словам депутата, целью подготовленного им документа является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы».
«Спортсменам <...>, необоснованно отстраненным <...> от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, <...> выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ», - говорится в проекте закона.
Напомним, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) вынес итоговое решение по участию сборной России в Олимпиаде 2018 года. Так, нашей стране запретили выступать на соревнованиях в Пхенчхане. При этом ряд российских спортсменов пожизненно отстранили от Олимпийских игр.