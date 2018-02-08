В Госдуму внесли законопроект о выплатах необоснованно отстраненным от Олимпиады-2018 спортсменам

8 Февр. 2018 2018-02-08T13:47:06+03:00

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля в южнокорейском Пхенчхане Фото: REUTERS

По мнению автора документа, наши атлеты нуждаются в адресной поддержке и поощрении

Изменить размер текста: A A

В четверг, 8 февраля, в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий выплатить всем спортсменам, необоснованно отстраненным от Олимпийских и Паралимпийских игр 2018 года, единовременные денежные поощрения.

Как стало известно, внести соответствующие изменения в Трудовой кодекс РФ предложил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), передает ТАСС. По словам депутата, целью подготовленного им документа является «поощрение спортсменов, добросовестно выполнявших свои трудовые обязанности, но в силу внешнеполитических факторов не имеющих возможность продолжить совершенствование своих навыков в рамках честной спортивной борьбы».

«Спортсменам <...>, необоснованно отстраненным <...> от участия в Олимпийских и Паралимпийских играх, <...> выплачивается единовременное денежное поощрение в размере десятикратного среднего месячного заработка в порядке, установленном правительством РФ», - говорится в проекте закона.

Напомним, 5 декабря прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) вынес итоговое решение по участию сборной России в Олимпиаде 2018 года. Так, нашей стране запретили выступать на соревнованиях в Пхенчхане. При этом ряд российских спортсменов пожизненно отстранили от Олимпийских игр.