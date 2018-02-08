Три человека погибли при пожаре в подмосковных Мытищах

8 Февр. 2018 2018-02-08T15:15:38+03:00

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В одном из частных домов в подмосковных Мытищах вспыхнул пожар. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека. Такое заявление сделали в пресс-службе Главного управления МВД России по Московской области.

"В частном доме после пожара найдены тела трех человек", - сказали в ведомстве.

Между тем, известно, что возгорание произошло на улице Карла Маркса в здании №14. К настоящему момент пожар удалось локализовать на площади 625 квадратных метров.

Причины возгорания пока неизвестны. Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по региону, в настоящий момент по факту инцидента проводится доследственная проверка.

Напомним, что ранее страшный пожар произошел также в Москве. В результате поджога в одной из квартир многоэтажного дома на Новокосинской улице погибли две женщины. Ими оказались бабушка и мать семейства. Выжить удалось лишь трем несовершеннолетним детям, их отчиму и дедушке.