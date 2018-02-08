В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

8 Февр. 2018 2018-02-08T16:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

В Госдуму РФ внесли очередной законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Авторами инициативы являются депутаты от "Справедливой России". Документ, опубликованный в электронной базе данных Госдумы, предполагает повышение ставки до 18% для доходов свыше 24 млн рублей в год.

"Во Франции доходы, превышающие один миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45%", - сообщается в пояснительной записке.

При этом для доходов ниже 24 млн рублей предлагается оставить ставку на уровне 13%.

По мнению авторов, под действие ставки в 18% подпадет небольшая группа лиц (чуть более двадцати тысяч человек), но это будет способствовать росту поступления налогов на 200 млрд рублей в год.

Напомним, осень прошлого года Госдума отклонила три законопроекта о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, предложенные фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».