2018-02-08T16:00:30+03:00
Политика

В Госдуму внесли законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ

Депутаты предлагают повысить ставку до 18% для доходов свыше 24 млн рублей
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments35
В Госдуму внесли очередной законопроект о прогрессивной шкале НДФЛВ Госдуму внесли очередной законопроект о прогрессивной шкале НДФЛФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В Госдуму РФ внесли очередной законопроект о введении прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц. Авторами инициативы являются депутаты от "Справедливой России". Документ, опубликованный в электронной базе данных Госдумы, предполагает повышение ставки до 18% для доходов свыше 24 млн рублей в год.

"Во Франции доходы, превышающие один миллион евро в год, облагаются налогом по ставке 75%. В Германии доходы, превышающие 250 тысяч евро в год, облагаются по ставке 45%. В Великобритании доходы, превышающие 150 тысяч фунтов стерлингов в год, облагаются по ставке 45%", - сообщается в пояснительной записке.

При этом для доходов ниже 24 млн рублей предлагается оставить ставку на уровне 13%.

По мнению авторов, под действие ставки в 18% подпадет небольшая группа лиц (чуть более двадцати тысяч человек), но это будет способствовать росту поступления налогов на 200 млрд рублей в год.

Напомним, осень прошлого года Госдума отклонила три законопроекта о введении прогрессивной шкалы НДФЛ, предложенные фракциями ЛДПР, КПРФ и «Справедливая Россия».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Пользователи Facebook осудили Порошенко за посещение Венского бала
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу