Тимирязевская академия встанет на лыжню в поддержку российских олимпийцев
Студенты и преподаватели Тимирязевской академии примут участие в лыжных гонках, приуроченных к ежегодному Всероссийскому забегу «Лыжня России — 2018». В марафоне, который стартует 10 февраля в 11 часов в Историческом парке Тимирязевки, примут участие 250 человек. Они пробегут дистанцию длиной 1500 метров.
В этом году свой забег учащиеся и преподаватели РГАУ-МСХА им. Тимирязева посвящают российским олимпийцам — марафон станет акцией поддержки наших спортсменов, отправившихся на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане.
Регистрация участников начнется в 10 утра в Историческом парке. Перед началом гонки всех ждут веселые зимние забавы — перетягивание каната и шуточные бои подушками. Удачи участникам забега пожелают ректор Тимирязевской академии Галина Золина и специальный гость - призерка Олимпийских игр в Гренобле, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Рита Ачкина.