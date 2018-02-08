2018-02-08T18:41:04+03:00
Профессии будущего

Тимирязевская академия встанет на лыжню в поддержку российских олимпийцев

Участие в марафоне примут 250 преподавателей и студентов главного аграрного вуза страны
Ксения БОГДАНОВА
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Студенты и преподаватели Тимирязевской академии примут участие в лыжных гонках, приуроченных к ежегодному Всероссийскому забегу «Лыжня России — 2018». В марафоне, который стартует 10 февраля в 11 часов в Историческом парке Тимирязевки, примут участие 250 человек. Они пробегут дистанцию длиной 1500 метров.

В этом году свой забег учащиеся и преподаватели РГАУ-МСХА им. Тимирязева посвящают российским олимпийцам — марафон станет акцией поддержки наших спортсменов, отправившихся на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане.

Регистрация участников начнется в 10 утра в Историческом парке. Перед началом гонки всех ждут веселые зимние забавы — перетягивание каната и шуточные бои подушками. Удачи участникам забега пожелают ректор Тимирязевской академии Галина Золина и специальный гость - призерка Олимпийских игр в Гренобле, чемпионка мира, заслуженный мастер спорта Рита Ачкина.

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