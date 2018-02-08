2018-02-08T22:13:10+03:00
Политика

Наталья Поклонская презентовала свою книгу

Своим любимым романом депутат Госдумы назвала «Мастера и Марграиту» Булгакова
Екатерина БОЛГОВА
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Депутат Госдумы Наталья ПоклонскаяДепутат Госдумы Наталья ПоклонскаяФото: Евгения ГУСЕВА
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Депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская презентовала свою книгу "Преданность Вере и Отечеству". По ее словам, работа содержит ее выступления времен "Крымской весны", рассказы про коллектив прокуратуры Крыма, а также о деятельности по защите исторической действительности и прав человека.

"В этой книге собраны статьи, выступления и интервью, которые помогут получше оценить и узнать меня как юриста, политика, общественного деятеля и православного человека", - сказала Поклонская. Она добавила, что все вырученные от продажи книги средства пойдут на благотворительность, передает ТАСС.

В ходе презентации, прошедшей в книжном магазине "Библио-глобус", Поклонская также сообщила, что ее любимым литературным произведением является роман "Мастер и Маргарита" Михаила Булгакова. А любимым героем этой книги является Маргарита.

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