СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов

8 Февр. 2018 2018-02-08T23:05:03+03:00

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За время президентства Дональда Трампа, с конца января прошлого года, государственный долг США вырос на 544 млрд долларов.

Об этом сообщил телеканал CBS, изучив достигнутое республиканцами и демократами в Конгрессе соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период. В частности, документ предусматривает возвращение к практике заимствования средств с расчетом до марта следующего года. Отмечается, что речь не идет непосредственно о повышении лимита госдолга, а приостанавливает его до 1 марта 2019 года.

С 11 декабря 2017 года предел госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Но, по данным телеканала, госдолг сейчас равен 20,494 трлн долларов. При этом лимит задолженности не распространяется на некоторые ее виды.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе своей избирательной кампании в 2016 году Трамп заявил, что разберется с проблемой большого национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет".