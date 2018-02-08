2018-02-08T23:05:03+03:00
В мире

СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов

По данным американского телеканала, госдолг сейчас составляет 20,494 трлн долларов
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments9
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

За время президентства Дональда Трампа, с конца января прошлого года, государственный долг США вырос на 544 млрд долларов.

Об этом сообщил телеканал CBS, изучив достигнутое республиканцами и демократами в Конгрессе соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период. В частности, документ предусматривает возвращение к практике заимствования средств с расчетом до марта следующего года. Отмечается, что речь не идет непосредственно о повышении лимита госдолга, а приостанавливает его до 1 марта 2019 года.

С 11 декабря 2017 года предел госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Но, по данным телеканала, госдолг сейчас равен 20,494 трлн долларов. При этом лимит задолженности не распространяется на некоторые ее виды.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе своей избирательной кампании в 2016 году Трамп заявил, что разберется с проблемой большого национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет".

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Внука диктатора Франко в Испании отправили в тюрьму
Небензя назвал позорной клеветой обвинения РФ в причастности к химатакам в Сирии
В Подмосковье пять человек пострадали при взрыве газа
Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России
Госдеп заявил о желании США восстановить отношения с Россией
Американские фондовые индексы вновь рухнули
«Яндекс» начинает продюсировать кино
Ветер раскрыл тайну прически Трампа
С начала конфликта в Донбассе попросили убежище в России 1,7 миллиона украинцев
Росавиация сообщила авиакомпаниям о запрете завышения цен на билеты на ЧМ-2018
США внесли запущенный в космос Tesla Roadster в каталог спутников
Twitter получил чистую прибыль впервые за 12-летнюю историю
Мединский назвал самый популярный отечественный музей в 2017 году
Немецкие депутаты пригласили главу Крыма в Германию
Наталья Поклонская презентовала свою книгу