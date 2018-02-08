СМИ сообщили, что за время президентства Трампа госдолг США вырос на 544 млрд долларов
За время президентства Дональда Трампа, с конца января прошлого года, государственный долг США вырос на 544 млрд долларов.
Об этом сообщил телеканал CBS, изучив достигнутое республиканцами и демократами в Конгрессе соглашение о бюджете федерального правительства на двухлетний период. В частности, документ предусматривает возвращение к практике заимствования средств с расчетом до марта следующего года. Отмечается, что речь не идет непосредственно о повышении лимита госдолга, а приостанавливает его до 1 марта 2019 года.
С 11 декабря 2017 года предел госдолга заморожен на уровне $20,456 трлн. Но, по данным телеканала, госдолг сейчас равен 20,494 трлн долларов. При этом лимит задолженности не распространяется на некоторые ее виды.
Как ранее сообщал сайт kp.ru, в ходе своей избирательной кампании в 2016 году Трамп заявил, что разберется с проблемой большого национального долга страны за два президентских срока или "за восемь лет".