2018-02-09T02:47:47+03:00
В мире

Сотрудника спецслужб Португалии отправили в тюрьму за шпионаж в пользу России

Фредерико Карвальяу Жил приговорен к семи годам и четырем месяцам заключения
Юлия ДИВЕЕВА
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Бывший сотрудник Службы информационной безопасности Португалии Фредерико Карвальяу ЖилБывший сотрудник Службы информационной безопасности Португалии Фредерико Карвальяу ЖилФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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В Лиссабоне окружной суд вынес решение по делу бывшего сотрудника Службы информационной безопасности Португалии (SIS) Фредерико Карвальяу Жила, которого обвинили в шпионаже в пользу России. Мужчину приговорили к тюремному заключению на срок семь лет и четыре месяца.

Судья согласился с заключением прокуратуры, в котором говорилось, что португалец был завербован разведслужбой РФ для предоставления информации, являющейся государственной тайной, за денежное вознаграждение.

Защита Карвальяу Жила намерена подать апелляцию, а до тех пор шпион останется под домашним арестом с электронным браслетом, передает телекомпания Rádio e Televisão de Portugal.

Карвальяу Жила задержали по запросу португальских властей в Риме в мае 2016 года вместе с россиянином Сергеем Поздняковым, которого обвинили в покупке секретных документов у португальца. У экс-сотрудника SIS были найдены конфиденциальные документы ЕС и НАТО, а у россиянина изъяли конверт с €10 тыс.

Итальянский суд отказал в выдаче Позднякова Лиссабону. По данным ТАСС, итальянская прокуратура завершила расследование в отношении россиянина и намеревалась передать дело в суд. Его обвиняют в политическом и военном шпионаже. На тот момент Поздняков уже покинул Италию.

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