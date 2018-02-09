Экс-глава Сахалина Хорошавин осужден на 13 лет колонии строгого режима

9 Февр. 2018 2018-02-09T09:21:33+03:00

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Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин осужден на 13 лет колонии строгого режима. Такое решение в пятницу принял городской суд Южно-Сахалинска.

Кроме того, экс-чиновник, обвиненный в коррупции и взяточничестве должен выплатить государству 500 миллионов рублей штрафа.

Судья Елена Поликина признала Хорошавина виновным в совершении преступлений по статьям "Получение взятки" и "Легализация денежных средств, добытых преступным путем". Осужденный будет лишен государственных наград и права занимать государственные должности.

Как писала «Комсомольская правда», 4 марта 2015 года стало известно о взятках губернатора при строительстве южно-сахалинской ТЭЦ-1 на сумму в 5,6 миллиона рублей.

По месту жительства губернатора было изъято более 700 миллионов рублей в различной валютеФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Позже следователи выявили еще один преступный эпизод, где губернатор вымогал более 15 миллионов рублей. Во время обыска дома Хорошавина была обнаружена коллекция из 195 швейцарских часов на 608 миллиона рублей, 350 ювелирных украшений на 134 миллиона рублей. Особенно поразила журналистов коллекция золотых перьевых ручек, из которых самая дорогая - усыпанная бриллиантами - была оценена в 1,5 миллиона рублей. Наличными было найдено 388 тысяч швейцарских франков, 217 тысяч фунтов, 6 миллионов долларов, и 700 тысяч евро. В Москве на счетах нашли еще 400 тысяч долларов.

Усыпанную бриллиантами ручку оценили в 1,5 миллиона рублей. Фото: СК РФ

Вместе с бывшим главой области по этому делу проходят его бывший заместитель Сергей Карепкин, экс-советник Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской области Николай Борисов. Из также обвиняют в получении взяток и коррупции.

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