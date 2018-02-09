2018-02-09T07:47:28+03:00
Политика

Небензя охарактеризовал авиаудар коалиции США по сирийским ополченцам как преступление

Постпред РФ при ООН подчеркнул, что присутствие американских военных в арабской республике выходит за рамки борьбы с международным терроризмом
Денис СУХОВ
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Василий Небензя. Фото: пресс-служба постпредства РФ при ООНВасилий Небензя. Фото: пресс-служба постпредства РФ при ООН
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Авиаудары возглавляемой США коалиции по сирийским ополченцам являются преступлением, так как направлены против тех, кто борется с международным терроризмом. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

Дипломат напомнил странам коалиции, что их военное присутствие на территории Сирии остается нелегальным.

«Я попросил их помнить, что они находятся в Сирии фактически незаконно. Их никто туда не звал, они постоянно утверждают, что борются там с международным терроризмом, но мы видим, что они выходят за эти рамки», - подчеркнул Небензя.

Напомним, 7 февраля возглавляемая США международная коалиция нанесла авиаудары по лояльным Дамаску ополченцам, которые располагались в восьми километрах от линии предотвращения конфликтов по реке Евфрат.

В командовании коалиции свои действия назвали ответным ударом после «неспровоцированной атаки» на штаб «Сирийских демократических сил» - партнеров США, участвующих в борьбе с «Исламским государством» (запрещена в РФ).

Как сообщал ранее сайт «Комсомольской правды», США и Великобритания отказались согласовать подготовленный российской стороной текст заявления по поводу последних терактов в Дамаске. В результате обстрелов боевиков бы пострадал пункт раздачи гуманитарной помощи и здание торгпредства РФ в Сирии.

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