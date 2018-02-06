Российское торгпредство в Дамаске подверглось минометному обстрелу

6 Февр. 2018 2018-02-06T20:41:37+03:00

Информацию об атаке подтвердили в МИД РФ

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Боевики террористических организаций подвергли минометному обстрелу здание российского торгового представительства в сирийской столице Дамаске.

По данным МИД РФ, инцидент произошел 6 февраля в 16:00 по местному времени (17:00 мск). В здание попала 120-мм мина, в результате чего был нанесен существенный материальный ущерб. К счастью, жертв и пострадавших удалось избежать.

В ведомстве отметили, что на момент обстрела здание было законсервировано, но продолжает пользоваться дипломатическим иммунитетом.

«Решительно осуждаем очередную вылазку террористов против диппредставительства Российской Федерации в Дамаске, ставшую звеном в цепи преступлений, совершенных ими в отношении мирного населения сирийской столицы», - говорится в сообщении МИД РФ.

Министерство призвало международных и региональных партнеров объективно взглянуть и должным образом оценить продолжающиеся террористические атаки на диппредставительства, культовые сооружения и гуманитарные миссии на территории Сирии.