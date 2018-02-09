Роспотребнадзор: в Пхенчхане зарегистрирована вспышка норовирусной инфекции

9 Февр. 2018 2018-02-09T10:56:41+03:00

Пострадало как минимум 86 человек, из которых 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады

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Оргкомитет Олимпийских Игр 2018 года в Пхенчхане зарегистрировал вспышку норовирусной инфекции. К 7 февраля пострадало 86 человек, из них 63 заразились в Молодежном центре Олимпиады.

Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Южной Кореи рассказал, что первыми заболели сотрудники пищеблоков в медиа-деревне. Существует опасность, что инфекция попала в пищу и распространилась дальше.

Органы власти Южной Кореии уже предпринимают меры по локализации инфекции, проводят лабораторное обследование пищеблоков и объектов торговли, продуктов и воды. До завершения карантина заменили охранников, пишет Роспотребнадзор.

«Причинами возникновения норовирусной инфекции, передающейся с пищей, являются нарушения правил обработки овощей и фруктов, мытья посуды, не соблюдение технологии приготовления блюд, требований личной гигиены поварами и кондитерами», пояснили в ведомстве.

Чтобы обезопасить себя от заражения норовирусной инфекцией, в Роспотребнадзоре рекомендуют отказаться от фаст-фуда, тщательно мыть руки перед едой, пить только бутилированную или кипяченую воду.