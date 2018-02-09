Активистку движения #MeToo обвинили в сексуальных домогательствах

9 Февр. 2018 2018-02-09T12:09:34+03:00

Так, депутат якобы пыталась прикоснуться к промежности мужчины и трогала его за ягодица

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Одна из лидеров движения #MeToo против сексуальных домогательств, калифорнийский депутат Кристина Гарсия подверглась обвинению в приставаниях к мужчине.

По словам Даниэля Фиерро инцидент произошел еще в 2014 году. Тогда он работал у одного из депутатов и, встретившись однажды с Гарсиа, подвергся домогательствам с ее стороны. Женщина якобы гладила его по спине и ягодицам, а также пыталась коснуться промежности.

Рассказать об этом мужчина решился лишь в январе 2018 года, когда увидел, как Гарсия борется против харасмента (преступления, нарушающие неприкосновенность частной жизни, с сексуальными мотивами).

"Если человек, возглавляющий обвинение, не заслуживает доверия, то это только дает повод усомниться в достоверности всех этих историй", - цитирует Associated Press Фиерро.

Напомним, что в декабре по всему миру прокатился флешмоб против сексуальных домогательств. Женщины публиковали посты с хештегом #MeToo ("я тоже"), в которых рассказали о том, что тоже стали жертвами насилия. В результате участницы этого движения были признаны "человеком года" по версии журнала Times, сообщает сайт kp.ru.