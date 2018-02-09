2018-02-09T12:33:36+03:00
Общество

В Госдуме предложили денежно поощрять примерных водителей

Соблюдающие ПДД автовладельцы смогут участвовать в спецлотерее, фонд которой формируется из штрафов правонарушителей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Депутат предложил перенять опыт Швеции, где письма отсылали не только нарушителям ПДД, но и ответственным водителямДепутат предложил перенять опыт Швеции, где письма отсылали не только нарушителям ПДД, но и ответственным водителямФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Госдуме предложили материально поощрять примерных водителей, которые не нарушают ПДД. Соответствующий запрос депутат Иван Сухарев направил в Главное управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России.

Инициатива включает в себя возможность создания конкурсной системы денежного поощрения автовладельцев. Так, ответственные водители смогут участвовать в специальной лотерее, фонд которой будет формироваться из штрафов, оплаченных нарушителями ПДД и скоростного режима.

Для начала же депутат предлагает перенять опыт коллег из Швеции, где акция "Speed Camera Lottery", связанная с установкой камеры фото-видеофиксации, позволила снизить среднюю скорость транспортных средств на определенном участке на 22%.

"Смысл этой акции заключался в том, что нарушители скоростного режима получали административные штрафы вместе с уведомлениями по месту жительства, а ответственные водители, соблюдавшие режим, получали поощрения", - цитирует телеканал RT Сухарева.

По мнению депутата, аналогичный эксперимент можно провести в Москве, а в случае его успеха перейти к разработке плана по созданию полномасштабной конкурсной системы по всей стране.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что теперь российские водители смогут оплачивать штрафы с 50% скидкой даже если почта доставила "письмо счастья" слишком поздно.

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