2018-02-09T12:39:14+03:00
Общество

Часть полотна с фашистского дирижабля «Гинденбург» продали на аукционе за $36 тысяч

Ткань размером 12,7 на 15,9 см ушла с молотка в Бостоне
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Дирижабль был построен в 1936 году и назван в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон ГинденбургаДирижабль был построен в 1936 году и назван в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга
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Часть полотна дирижабля «Гинденбург», который был найден на месте крушения воздушного аппарата, продали на аукционе. Кусок ткани был приобретен за 36 282 доллара.

Сообщается, что ткань размером 12,7 на 15,9 сантиметра подобрал подросток. Отец мальчика работал на воздухоплавательной базе, где приземлялось воздушное судно. По оценкам экспертов, найденный обрывок полотна был частью нацистского флага, который был закреплен на хвостовой части дирижабля «Гинденбург».

Дирижабль был построен в 1936 году и назван в честь рейхспрезидента Германии Пауля фон Гинденбурга. Авиакатастрофа произошла шестого мая 1927 года. Воздушное судно загорелось при посадке. На тот момент на борту дирижабля находились 97 человек. №5 из них погибли во время аварии, еще несколько получили ранения при посадке, но их удалось спасти, передает сайт телеканала «Звезда».

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