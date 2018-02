Активистка Femen обнажила грудь перед Порошенко на Венском балу

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:26:04+03:00

Активистка движения Femen Алиса Виноградова разделась перед президентом Украины Петром Порошенко на красной дорожке Венского бала, призывая присутствующих выгнать политика с мероприятия.

Девушка неожиданно скинула с себя верхнюю часть вечернего наряда и обнажила грудь. На теле активистки была надпись: "Порошенко проваливай с бала!" (Poroshenko, get the *** out of the Ball!).

Девушка неожиданно скинула с себя верхнюю часть вечернего наряда и обнажила грудь Фото: Femen Ukraine/facebook

"Цель атаки заключается в информировании общества о недопустимости присутствия на аристократическом рауте примитивного барыги и афериста Порошенко. Под маской аристократа скрывается военный мародер, который не брезгует зарабатывать на крови своих сограждан", - говорится в сообщении, публикованном на официальном сайте Femen.

Отметим, что Венский бал проходит в Австрии ежегодно и является традиционным событием, на котором присутствуют все "сливки" общества.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что эта же активистка, Алиса Виноградова, подожгла игрушечных медведей возле магазина Roshen в Киеве и трамвай около павильона той же кондитерской фабрики в Виннице.