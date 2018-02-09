В ДНР создали самую крупнокалиберную снайперскую винтовку в мире

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:29:01+03:00

"Сепаратист" позволяет прицельно стрелять на расстояние около 3 тысяч метров

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Самая крупнокалиберная снайперская винтовка была создана в Донбассе и получила название "Сепаратист". Боевое оружие выпустил военно-промышленный комплекс Донецкой народной республики. Его уже успели испытать на фронте.

Винтовка имеет калибр 23, а боеприпасы для ее сопоставимы со снарядами для советских зенитных установок ЗУ-23. Прицельная дальность снайперского комплекса находится в пределах 3000 метров. При этом, как сообщает Telegram-канал WarGonzo, никакой отдачи от винтовки нет.

Винтовка "Сепаратист" Фото: Telegram-канал WarGonzo

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что, несмотря на введенный 23 декабря прошлого года режим перемирия, Вооруженные силы Украины продолжают обстрел территорий Донбасса с применений таких вооружений, как БМП, БТР, минометы, гранатометы, крупнокалиберное и легкое стрелковое оружие. Нападениями регулярно подвергаются обе республики - Донецкая и Луганская.