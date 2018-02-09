Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков

9 Февр. 2018 2018-02-09T13:40:38+03:00

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Фискальная нагрузка для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие годы будет снижаться. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников.

По словам министра, в предыдущие шесть лет основные базовые налоговые ставки не менялись, хотя индексировались акцизы и был введен налог на движимое имущество. В настоящее время перед ведомством стоит задача выработать совместно с бизнесом предложения по фискальной политике на ближайшие годы.

«Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», - пообещал Силуанов.

В частности, Минфин планирует упростить налоговое законодательство и регулирование в области валютного контроля.

«Будем упрощать и налоговую отчетность по зарубежным счетам компаний, и упрощать то законодательство, которое еще в советские времена разрабатывалось», - добавил глава Минфина.