Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков
Фискальная нагрузка для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие годы будет снижаться. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников.
По словам министра, в предыдущие шесть лет основные базовые налоговые ставки не менялись, хотя индексировались акцизы и был введен налог на движимое имущество. В настоящее время перед ведомством стоит задача выработать совместно с бизнесом предложения по фискальной политике на ближайшие годы.
«Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», - пообещал Силуанов.
В частности, Минфин планирует упростить налоговое законодательство и регулирование в области валютного контроля.
«Будем упрощать и налоговую отчетность по зарубежным счетам компаний, и упрощать то законодательство, которое еще в советские времена разрабатывалось», - добавил глава Минфина.