2018-02-09T13:40:38+03:00
Экономика

Силуанов пообещал снижение фискальной нагрузки для добросовестных налогоплательщиков

Минфин планирует упростить регулирование в области валютного контроля
Денис СУХОВ
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Министр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАССМинистр финансов РФ Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
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Фискальная нагрузка для добросовестных налогоплательщиков в ближайшие годы будет снижаться. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников.

По словам министра, в предыдущие шесть лет основные базовые налоговые ставки не менялись, хотя индексировались акцизы и был введен налог на движимое имущество. В настоящее время перед ведомством стоит задача выработать совместно с бизнесом предложения по фискальной политике на ближайшие годы.

«Для добросовестных налогоплательщиков в следующем цикле налоговая нагрузка увеличиваться не будет, наоборот, она будет сокращаться», - пообещал Силуанов.

В частности, Минфин планирует упростить налоговое законодательство и регулирование в области валютного контроля.

«Будем упрощать и налоговую отчетность по зарубежным счетам компаний, и упрощать то законодательство, которое еще в советские времена разрабатывалось», - добавил глава Минфина.

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